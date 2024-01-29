الامارات | جليفا غال بطلاً لـ«المرحلة الثالثة» من طواف الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوج، أمس، دراج فريق الإمارات، جليفا غال بطلاً للمرحلة الثالثة من طواف الشارقة الدولي، كما توج حارب المرزوقي بطلاً للمرحلة الأولى من طواف الشباب (ضد الساعة)، وفاز عايض الأحبابي في «فئة الكراسي المتحركة»، وأحمد البدواوي «فئة الدراجات الخاصة» في سباق المعاقين المقام على هامش الطواف، وكانت المرحلة تحت مسمى (شاطئ الحيرة)، قد بدأت وانتهت عند متحف الشارقة للحضارة الإسلامية.

وشهد الافتتاح وتتويج الفائزين، عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ومحمد الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، ومنصور بوعصيبة، رئيس اتحاد الإمارات للدراجات، وعبدالملك جاني، نائب رئيس المجلس رئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف، وعدد من المسؤولين.

وحصل جليفا غال على القميص الأصفر في الترتيب العام، بينما نال باربيير بيير من فريق فيليب واجنر البلجيكي، القميص الأخضر لصاحب المركز الأول في نقاط السرعة، وحصل أنس العابدية من نادي أبوظبي على القميص الأحمر لصاحب المركز الأول في صعود المرتفعات، أما القميص الأبيض لصاحب المركز الأول للشباب تحت 23 سنة، فقد فاز به جليفا غال، ونال قميص علم الإمارات عبدالله آل علي من فريق الإمارات.