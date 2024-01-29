الامارات | جزيرة الحديريات تستضيف سباق هيرو أبوظبي للدراجات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف جزيرة الحديريات في أبوظبي، النسخة الافتتاحية من سباق هيرو أبوظبي، ماراثون الدراجات الجبلية، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 11 فبراير المقبل.

ومن المتوقع أن يستقطب الحدث، المقرر إقامته على مضمار «تريل X»، المُنشأة الحديثة المُخصصة لرياضة ركوب الدراجات الهوائية، راكبي الدراجات من المحترفين والهواة ومحبي هذه الرياضة. ويُعد السباق حدثاً رياضياً بارزاً بعد إدراج سباقي اختراق الضاحية الأولمبي، واختراق الضاحية القصير ضمن المنافسات المُؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024. ويمتد مسار سباق اختراق الضاحية الأولمبي الوعر على مسافة 5.4 كيلومترات مع ارتفاع في المسار قدره 70 م، في حين يمتد مسار اختراق الضاحية القصير، المصمم للحركة ذات السرعات العالية، على مسافة 1.2 كيلومتر مع ارتفاع قدره 10 م. ويشارك في ماراثون الدراجات الجبلية بطل العالم للدراجات على الطرق ثلاث مرات بيتر ساجان.