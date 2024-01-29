شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: الإعلان عن انتقال أبو جبل للأهلى خطأ.. والأحمر برىء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برأ الإعلامي سيف زاهر النادي الأهلي من أزمة إعلان التعاقد مع محمد أبو جبل حارس مرمى المنتخب، قبل ساعات من مباراة الفراعنة ضد الكونغو في دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا، بعد الانتقادات التي وُجهت لإدارة الأهلي بسبب التفاوض مع اللاعب قبل مباراة مهمة أمام الكونغو.

وقال سيف زاهر، في تصريحات لبرنامج "كان 2023" على قناة أون تايم سبورتس: "توقيت الإعلان عن تعاقد الأهلي مع محمد أبو جبل خاطئ، والأهلي برىء من هذه الأزمة لأنه لم يعلن عن ضم اللاعب بسبب ارتباط المنتخب بخوض مباراة مهمة".

وأوضح سيف زاهر أن الأهلي كان يتفاوض مع ثلاثة حراس مرمى لتدعيم صفوفه وهم محمد بسام ومحمد أبو جبل وعلي لطفي، وحدث تفاوض مع سيراميكا ولكن اختلفوا بشأن بعض الأمور، وزد لم يمانع في إعارة لطفي للقلعة الحمراء، ولكن بعد الرجوع إلى كولر فضل ضم أبو جبل، ولذلك تحرك في هذا الاتجاه".

وودع منتخب مصر بطولة أمم أفريقيا من دور الـ16 عقب الخسارة من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.