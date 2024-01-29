شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الهوكى الخماسى يواجه سويسرا فى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر للهوكى الخماسى اليوم الأثنين، نظيره السويسرى فى ثالث مواجهاته ببطولة كأس العالم المقامة فى سلطنة عمان بمشاركة مصر.

فاز منتخب الهوكى الخماسى على نظيره جاميكا بنتيجة 10 / 2 فى أول مواجهاته أمس ببطولة كأس العالم بسلطنة عمان، قبل مواجهة الهند فى الفترة المسائية.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من ،أحمد عبد الحكيم النجارعمرو سيد محمد وكريم عاطف و حسام رجب الدين و مصطفى رجب ومحمود حسين ومحمد نصر وأحمد محمد علي الجنايني و محمد مجدي عبد السلام ومحمد السيد ادريس.

ويلعب منتخب الهوكى الخماسى فى مجموعة تضم الهند وسويسرا وجاميكا.

واحتل منتخب الهوكى للرجال مؤخرا المركز الخامس فى تصفيات الاتحاد الدولى المؤهلة لأولمبياد باريس، بعد الفوز على اليابان فى تحديد المراكز بنتيجة 5/1، وعلى النمسا فى مباراة بنتيجة 4/3.

وباحتلال هذا المركز لم يتمكن المنتخب الوطنى من التأهل لأولمبياد باريس، فى ظل تأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

وخسر منتخب مصر للهوكى أمام نظيره إسبانيا صاحب الأرض بنتيجة 8/1، فى ثالث مواجهاته بالتصفيات بعد الخسارة من النمسا بنتيجة 2/0 فى ثانى مواجهات التصفيات بالدور الأول.

وبدأ منتخب مصر للهوكى مشوار التصفيات بالتعادل مع كوريا الجنوبية بنتيجة 4 /4.

وخسر منتخب الهوكى فى نوفمبر الماضى أمام نظيره جنوب أفريقيا، صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 2/1 فى نهائى بطولة أمم أفريقيا بجنوب أفريقيا والمؤهلة لأولمبياد باريس، ليلجأ إلى المشاركة فى التصفيات.