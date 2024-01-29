شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: لا نسير وفق خطة ولكن بالصدفة.. وأتمنى قدوم رينارد بدلا من فيتوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد فضل لاعب منتخب مصر السابق، أن التعاقد مع أي مدرب يكون دائما مرهونا بالنتائج وليس عقدا كاملا دون أي شروط.

وقال فضل، عبر برنامج الكابتن مع أحمد حسن على قناة dmc: هناك تفوق في كرة اليد دائما بينما منظومة كرة القدم بها العديد من المشاكل.

وأضاف: "هل نحن نسير رياضيا وفقا لخطة؟ وهل اختيارات الجمعية للمجلس صحيحة، وكل الأمور الرياضية تسير بالصدفة حتى اختيار حسن شحاتة جاء بالصدفة".