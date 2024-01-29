شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: لا نسير وفق خطة ولكن بالصدفة.. وأتمنى قدوم رينارد بدلا من فيتوريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد محمد فضل لاعب منتخب مصر السابق، أن التعاقد مع أي مدرب يكون دائما مرهونا بالنتائج وليس عقدا كاملا دون أي شروط.
وقال فضل، عبر برنامج الكابتن مع أحمد حسن على قناة dmc: هناك تفوق في كرة اليد دائما بينما منظومة كرة القدم بها العديد من المشاكل.
وأضاف: "هل نحن نسير رياضيا وفقا لخطة؟ وهل اختيارات الجمعية للمجلس صحيحة، وكل الأمور الرياضية تسير بالصدفة حتى اختيار حسن شحاتة جاء بالصدفة".
وشدد على أنه يتوجب أن يكون لمصر تواجد أكبر في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بجانب الدور الكبير الذي يقوم به هاني أبوريدة في هذا الملف، ومصر غنية بالكوادر المميزة، ولكن يجب العمل بشكل منظم لكي نصل إلى نتيجة مميزة على أرض الواقع.
وتابع: يجب استلهام العديد من التجارب الخاصة بدول ونماذج مختلفة والعمل على الاستفادة منها لتطوير وإصلاح المنظومة بالكامل.
وأكد محمد فضل أن مصير فيتوريا لو تم رحيله فالأفضل أن يكون البديل رينارد لأنه مدرب كبير ونفسه يدرب منتخب مصر وله إنجازات كثيرة، وصلاح قيمة كبيرة، ولكن خانه التوفيق في الرد بدلا من فيتوريا حول مصيره في الرحيل في حالة الإخفاق.
وأوضح أن حسام حسن وأحمد حسن وعصام الحضري عندما يتحدثون عن منتخب مصر فهم يتحدثون لأنهم الأكثر حصدا للبطولات ويتكلمون من واقع المسؤولية ويتحدثون من قلبهم.
وأشار إلى أن تصريحات رامي عباس وكيل محمد صلاح مستفزة ولا يفهم طبيعة الشعب المصري، واستفزازهم سيجعل المصريون يدوسون عليه، وهو لا يفهم هذا الأمر لأن المصريين عاطفيون جدا.
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