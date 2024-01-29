شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى مع سبورتنج والزمالك مع هليوبوليس بدورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الإثنين، منافسات الجولة الخامسة من بطولة دورى السوبر لكرة السلة رجال، بإقامة 4 مباريات حيث تقام البطولة بنظام الذهاب والعودة.

وتقام اليوم 4 مواجهات حيث يلتقى سبورتنج مع الأهلى، والزمالك مع هليوبوليس، كما يلتقى الجزيرة مع الاتحاد السكندري، والمصرية للاتصالات مع سموحة.

وكان اتحاد كرة السلة قام بتأجيل مباراة الأهلى والجزيرة فى الجولة الرابعة التى كان مقررًا إقامتها الجمعة النادى بسبب وفاة العامري فاروق نائب رئيس النادى الأهلى.

وتقام المباريات بنظام الذهاب والعودة، حيث تقام مباريات الذهاب في الفترة من 17 يناير إلى 4 فبراير المقبل، بينما تقام مباريات العودة في الفترة من 1 إلى 19 مارس المقبل.

من ناحية أخرى، تحددت أطراف الدور النصف نهائى من بطولة كأس مصر لكرة السلة سيدات، والمقرر أن تقام خلال شهر مايو المقبل، وتأهل لنصف النهائى كل من الأهلى وسبورتنج وهليوبوليس والجزيرة.

وأعلن اتحاد كرة السلة مواجهات الدور النصف النهائى، حيث من المقرر أن يلتقى الأهلى مع هليوبوليس، والجزيرة مع سبورتنج.