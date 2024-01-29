شكرا لقرائتكم خبر عن المدرب الأغلى.. فيتوريا راتبه 200 ألف يورو والمحصلة صفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم تعاقد اتحاد الكرة مع فيتوريا براتب خيالي يساوي 200 ألف يورو، إلا أنه لم يحقق أي انتصار في بطولة الأمم الأفريقية.

فيتوريا كان أغلى ثاني مدرب في البطولة، ورغم ذلك تعادل مع كاب فيردي الذي يتقاضى مدربه أقل من 10 آلاف يورو، وحتى الكونغو الذى خرج أمامه من دور الـ16 مدربهم لا يتقاضى أكثر من 20 ألف يورو.

اختيار فيتوريا من قِبَل اتحاد الكرة أثبت أنه اختيار فاشل على كل الأصعدة بعد مستويات متواضعة ونتائج لا ترقى لطموحات الجماهير ولا الدولة المصرية التى وفرت كل الإمكانيات والدعم اللانهائى.

وودع منتخب مصر بطولة أمم أفريقيا أمام الكونغو الديمقراطية، بضربات الترجيح في المباراة التي جمعت المنتخبين، الأحد، في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم المقامة في كوت ديفوار منذ 13 يناير الجاري وتنتهي أحداثها 11 فبراير المقبل.

وسجل ميشاك إيليا هدف الكونغو الديمقراطية في الدقيقة الـ37 بعد سوء تمركز من مدافعي الفراعنة، وأحرز مصطفى محمد هدف منتخب مصر في الدقيقة الـ45+1 من علامة الجزاء، ليصل لهدفه الرابع في بطولة أفريقيا، وقفز لوصافة ترتيب هدافي أمم أفريقيا 2023.

وانتهى الوقتان الأصلى والإضافى بالتعادل الايجابى 1 / 1 بين منتخبى مصر والكونغو الديمقراطية، قبل أن يلجأ المنتخبان لركلات الجزاء الترجيحية، التي ابتسمت لصالح منتخب الفهود.

وضم تشكيل منتخب مصر لمواجهة الكونغو كلا من: "حراسة المرمى: محمد أبو جبل، في خط الدفاع: أحمد فتوح وأحمد حجازى ومحمد عبد المنعم ومحمد هانى، في خط الوسط: محمد الننى وحمدى فتحى ومروان عطية، وفي خط الهجوم: تريزيجيه وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد".