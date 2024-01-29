شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يواجه الشمس وديا اليوم ضمن تحضيراته لعودة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الداخلية مباراة ودية اليوم الإثنين أمام فريق الشمس، أحد فرق دوري القسم الثاني، على ملعب الأخير ضمن تحضيراته لاستئناف مسابقة الدوري المصري.

وودع الداخلية منافسات بطولة كأس الرابطة المصرية، رغم حصد 4 نقاط في دور المجموعات للبطولة، بعدما تعادل مع سيراميكا بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة بدور المجموعات.

ولم يحدد الجهاز الفني للداخلية بقيادة عمرو حسن برنامج الفريق في الفترة المقبلة حتى موعد استئناف مباريات الدوري، وهو ما سيتحدد في وقت لاحق.

ويسابق فريق الداخلية الزمن من أجل إبرام أكثر من صفقة خلال الميركاتو الشتوي الحالي، لسد العجز في المراكز التي يعاني منها الفريق في الموسم الحالي.