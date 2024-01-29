شكرا لقرائتكم خبر عن سيد معوض: حزين بسبب ضياع هيبة منتخب مصر فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، أنه حزين على ضياع هيبة منتخب مصر فى أمم إفريقيا، مشيرا إلى أن كل المنتخبات كانت تخشى مواجهة الفراعنة، وحتى منتخب الكونغو الديمقراطية كان خائفًا اليوم، لكننا لم يكن لدينا المستوى الذى يؤهلنا للمكسب.

وقال فى تصريحات تليفزيونية: "منذ بداية البطولة وروى فيتوريا تصريحاته متضاربة، ولا أحد يفهم ماذا يريد، حتى فنيا فى المباريات كل التغييرات عليها علامات استفهام".

وأضاف: "من الممكن أن نكون حققنا استفادة كبيرة من أمم إفريقيا، وأن نجهز للاستعداد لبطولة كأس العالم، لكن روى فيتوريا لم يفعل أى شيء مطلقا من أجل تجهيز جيل جديد، ونحن نعانى فنيا بشكل واضح، قمنا بضم لاعبين لا تستحق التواجد مثل فتوح ومحمد صبحى وعلى جبر ومحمود حمادة ولم يكونوا جاهزين فنيا مطلقا".

وواصل: "لا يفرق معى رحيل فيتوريا او اتحاد كرة القدم، لكننا لم نسمع عن وجود مشروعات طويلة الأمد من أجل نهضة الكرة المصرية، لو لم نتخذ قرارات لإصلاح الملاعب والمسابقات ومنظومة الكرة المصرية فلن نتحرك خطوة للامام، لو كنا كسبنا فقط اليوم كان سيكمل فيتوريا مسيرته بشكل طبيعى، مع أننى أرى أنه لو كان كسب البطولة لابد من رحيله أيضا لأنه لم يطور أى شيء مطلقا".

وزاد: "خسرنا البطولة وأيضا لم نكتشف جيلا جديدا لكرة القدم المصرية، لا يوجد عناصر ظهرت مع روى فيتوريا مطلقا، هناك عناصر انضمت وهى بعيدة عن الجاهزية الفنية، وسط حالة ارتباك واضحة فى التشكيل الذى يشارك فى كل مباراة، وضغوط تعرض لها من الاعلام والجمهور بمشاركة لاعبين مثل مروان عطية، ولا اعرف لماذا يشارك فتوح مباراة ويجلس أخرى رغم أنه غير جاهز فنيا".

وأضاف: "سندخل فى أزمة جديدة بعد كأس الأمم حال رحيل فيتوريا، وسنظل نبحث عن مدرب جديد، والبعض سيقول لابد من مدرب مصرى واخر يتمسك بالأجنبى، لكن الأهم هو تطبيق الأفكار، أتمنى أن نرى مديرا فنيا للاتحاد قادرا على إعادة الانضباط للمسابقات الخاصة بالناشئين والشباب، الأزمة ليست فى مدرب، لكن نريد أن نعمل للصالح العام".

وأضاف: "يجب أن يكون هناك حلول لمنظومة الكرة المصرية، علينا إعداد اللاعبين بشكل أفضل، خصوصا اننا نعانى منذ سنوات، فاللاعب يشارك فى مباريات بدون جمهور، ويجب اختيار رئيس اتحاد قوى لإدارة المنظومة، وان يكون هناك خطة شاملة لتطوير الكرة المصرية مثلما حدث فى المغرب".

وأشار إلى أن اتحاد الكرة أخطأ بشكل واضح عندما اعتمد على مدربين من مدارس مختلفة لمنتخب مصر الأول والأولمبى. ولا يوجد أى تنسيق بينهما طوال الفترة الماضية، ولذلك لم نر أى لاعب شاب ظهر على الساحة مع المنتخب الأول فى أمم إفريقيا.

وأوضح أن منتخب مصر لم يظهر بشكل جيد أمام الكونغو، وطوال الشوط الثانى كان هناك حالة بطئ واضحة، ولم يكن هناك ثقة مطلقا فى تحقيق المكسب، بل أن الجميع كان فاقدا للأمل فى البطولة حتى لو كنا صعدنا بركلات الترجيح ووصلنا لمواجهة غينيا.

وأكد: "منشور المتحدث الرسمى لنادى الزمالك، هو بداية لما سيحدث خلال الأيام المقبلة، الكل سينشغل بأمور تافهة وينسى الأزمة الكبرى".