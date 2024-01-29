وليد عبد اللطيف: فيتوريا من أضعف المدربين الذين تولوا تدريب منتخب مصر

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القاهرة - سامية سيد - أكد وليد عبداللطيف نجم الزمالك السابق، أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر من أضعف المدربين الذين تولوا الفراعنة، ولم يسبق له تدريب المنتخبات الوطنية مطلقًا، ولكن العيب على من قام باختياره وتركه يعمل كل هذه الفترة دون حساب، فهو لم يقدم أي شيء.

وقال في تصريحات تليفزيونية: "لا أعتقد أن روي فيتوريا سيرحل عن تدريب منتخب مصر، لو كان القرار بيدي يجب رحيله فورًا، لم أصدق في الأساس أننا وصلنا لدور الـ16، لم نحقق أي مكسب، لم أتخيل مطلقا أننا سيصل بنا الأمر لذلك".

وأضاف: "هناك أخطاء واضحة في الإدارة الفنية، فهو ضعيف الشخصية وغير قادر على ادارة المباريات مطلقا، وكان يجب علينا اختيار مدرب قوي سبق له تدريب المنتخبات مثلما حدث في وقت سابق مع كارلوس كيروش".

وتابع: "كنا في السابق نعتمد على لاعبي المنتخب الاوليمبي في المنتخب الأول، فيتوريا لم يقم بضم أي لاعبين شباب مطلقا، ولم يساهم مطلقا في تطوير لاعب صغير السن أو ظهور عناصر جديدة".

وأكمل: "معظم تصريحات روي فيتوريا غريبة جدًا، فهو كان يقول بالأمس أن مواجهة الكونغو بمثابة مباراة نهائية، وهي بالفعل كذلك لانها مواجهة اقصائية الفائز سيكمل في البطولة والخاسر سيخرج من المنافسات".

وزاد: "يجب التعاقد مع مدرب كبير يمتلك خبرات كبيرة داخل قارة افريقيا، ندفع 200 الف دولار وهو مبلغ كبير للغاية، لو كان يتقاضى فيتوريا مبلغ اقل كان من الممكن آلا نتحدث، هناك مدربين آخرين في افريقيا تحصل على مبالغ اقل من ذلك بكثير، وكيروش كان موجودا وبعدما رحل ودرب منتخبات اخرى كان يتقاضى مبالغ اقل بكثير".

وودع منتخب مصر بطولة أمم إفريقيا أمام الكونغو الديمقراطية، بضربات الترجيح في المباراة التي جمعت المنتخبين، الأحد، في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم المقامة في كوت ديفوار منذ 13 يناير الجاري وتنتهي أحداثها 11 فبراير المقبل.

سجل ميشاك إيليا هدف الكونغو الديمقراطية في الدقيقة الـ37 بعد سوء تمركز من مدافعي الفراعنة، وأحرز مصطفى محمد هدف منتخب مصر في الدقيقة الـ45+1 من علامة الجزاء، ليصل لهدفه الرابع في بطوله افريقيا، وقفز لوصافة ترتيب هدافين امم افريقيا 2023.

وانتهى الوقتان الأصلى والإضافى بالتعادل الايجابى 1 / 1 بين منتخبى مصر والكونغو الديموقراطية، قبل أن يلجأ المنتخبان لركلات الجزاء الترجيحية، التي ابتسمت لصالح منتخب الفهود.

وضم تشكيل منتخب مصر لمواجهة الكونغو كلا من: "حراسة المرمي: محمد أبو جبل، في خط الدفاع: أحمد فتوح وأحمد حجازى ومحمد عبد المنعم ومحمد هانى، في خط الوسط: محمد الننى وحمدى فتحى ومروان عطية، وفي خط الهجوم: تريزيجيه وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد".