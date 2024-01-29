شكرا لقرائتكم خبر عن محمود أبو الدهب: الجيل الحالي هو الأسوأ في تاريخ الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد محمود أبو الدهب نجم الأهلي السابق، الجيل الحالي لمنتخب مصر بعد الخروج المهين في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام حالياً في كوت ديفوار.

وقال محمود أبو الدهب في تصريحات تلفزيونية :" من وجهة نظري أن الجيل الحالي هو الأسوأ في تاريخ الكرة المصرية ويجب تسريحه خلال الفترة المقبلة بعد الفشل الذريع في بطولة كأس الأمم الأفريقية".

وتابع:"البرتغالي روي فيتوريا فشل في كل الاختبارات الحقيقية التي خاضها منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية ".

وضم تشكيل منتخب مصر لمواجهة الكونغو كلا من: "حراسة المرمي: محمد أبو جبل، في خط الدفاع: أحمد فتوح وأحمد حجازى ومحمد عبد المنعم ومحمد هانى، في خط الوسط: محمد الننى وحمدى فتحى ومروان عطية، وفي خط الهجوم: تريزيجيه وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد".

بينما جلس على دكة البدلاء كل من: "محمد صبحى وأحمد الشناوى وعمر كمال وياسر إبراهيم وعلى جبر ومحمد حمدى ومهند لاشين ومحمود حمادة ومحمود كهربا ومصطفى فتحى وعمر مرموش وأحمد حسن كوكا، وتم استبعاد أحمد سامي بجانب الثلاثي المصاب صلاح وعاشور والشناوي".