شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستقر على فسخ تعاقده مع التونسى حمدى النقاز بعد تسوية مستحقاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، فسخ التعاقد مع التونسى حمدى النقاز ظهير أيمن الفريق، بعد تسوية مستحقاته المتأخرة بعدما انقطع اللاعب عن تدريبات الفريق الجماعية في الفترة الأخيرة.

وينتظر الإسماعيلى أموال نادى روستوف الروسى الذى اقترب من التعاقد مع إياد العسقلانى مقابل مليون و200 الف دولار، من أجل تسوية مستحقات النقاز وإنهاء التعاقد معه بالتراضى حتى لا يتعرض النادى لشكوى جديدة.

ويسعى الإسماعيلى للتخلص من راتب حمدى النقاز خاصة أن اللاعب لم يقدم المستوى المأمول منه في الفترة الماضية مع وجود أكثر من بديل له في نفس المركز.

ووافق مجلس إدارة نادى الإسماعيلى برئاسة نصر أبو الحسن، على العرض المقدم من نادى روستوف الروسى للتعاقد مع إياد العسقلانى مدافع الدراويش في الانتقالات الشتوية الحالية.

واستقر مجلس الإسماعيلى على الموافقة على بيع اللاعب مقابل مليون و200 ألف دولار مع وجود بند في عقد اللاعب يمنح الإسماعيلى 30% من بيعه مستقبلا، وهو العرض الذى يراه مجلس الدراويش مناسبا لصاحب الـ21 عاما.

وينتظر مجلس الإسماعيلى تحويل المبلغ من أجل استغلاله في حل الأزمات المالية لدى النادى وتسديد المستحقات لمحاولة فتح القيد وضم صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق فى آخر أيام الانتقالات الشتوية الحالية.