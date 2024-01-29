شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مباريات في ختام المرحلة الأولى من دورى المحترفين الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم مباريات الجولة الـ19 لدورى القسم الثانى " أ " بإقامة 10 جولات في نفس التوقيت الثانية والنصف عصرا نظرا لحساسية اللقاءات حيث يعد الأسبوع الحالي الأخير في المرحلة الأولى والتي يلتقى فيها أصحاب المركز من الأول للعاشر مرة أخرى لتحديد أصحاب المركزين الأول والثانى اللذان يصعدا للدورى، بينما يشارك صاحب المركز الثالث في دورة رباعية مع أصحاب المراكز الأولى من دورى القسم الثانى ب يصعد فيها الأول للدورى أيضا ، بينما يلتقى أصحاب المراكز الحادى عشر حتى الأخير في مباريات من دور واحد يبقى أصحاب المراكز الأربعة الأولى بالدورى بينما يهبط أخر ستة مراكز لدورى القسم الثانى ب.

فعلى ملعبه يستضيف لافيينا نظيره وادى دجلة في قمة مباريات الأسبوع نظرا للمنافسة الشديدة بين الفريقين على الصعود لدورى الأضواء ، فأبناء الأسيوطى تحسنت نتائجهم مؤخرا واخرها لقاء طنطا الذى انتهى بالتعادل الإيجابى إلا أن هناك خطأ إدارى في صفوف أبناء السيد البدوى ربما يؤدى لحصول لافيينا على نقاط المباراة ، في المقابل يخوض دجلة اللقاء وفى جعبته 35 نقطة في المركز الثانى ويحاول الخروج بأى نتيجة إيجابية .

ويخرج بتروجت المتصدر برصيد 42 نقطة لمواجهة مكادى صاحب المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة في اللقاء الأول لنبيل محمود كمديرا فنيا لأبناء البحر الأحمر ويحاول تحسين الصورة من أجل البقاء بدورى المحترفين ، في الوقت الذى يستضيف غزل المحلة صاحب المركز الخامس برصيد 32 نقطة نظيره دكرنس الذى يحتل المركز الـ15 برصيد 21 نقطة ، ويأمل أحمد عيد عبد الملك المدير الفني لزعيم الغربية في مواصلة الإنتصارات من أجل إنهاء الدور الأول بشكل جيد .

ويستضيف حرس الحدود صاحب المركز الرابع برصيد 33 نقطة نظيره جمهورية شبين الذى يحتل المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة في لقاء سهل نسبيا لأصحاب الأرض الساعين نحو تحقيق الثلاث نقاط من أجل استكمال المشوار الناجح .

وفى لقاءات لا تقل أهمية عن سابقتها يلتقى أسوان مع بروكسى ، والقناة مع النصر للتعدين ، وبترول أسيوط مع السكة الحديد في واحدة من أقوى فاعليات الجولة ، ووى مع النجوم ، وأبو قير للأسمدة مع راية ، ومصر المقاصة مع طنطا.