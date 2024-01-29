شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يخصص تدريبات خاصة لـ وسام أبو علي في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يركز مارسيل كولر المدير الفني للأهلي في الفترة الحالية مع الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق، من أجل سرعة انسجام اللاعب مع باقي زملائه وتحقيق أكبر استفادة من إمكانيات اللاعب وسرعاته في الثلث الهجومي، ويحرص على تخصيص فقرات خاصة من أجل الاستفادة من إمكانيات اللاعب وسرعة انسجامه مع الفريق الأحمر.

ويرغب كولر في الاستفادة من قدرات وسام أبو علي في التصويب وفي الكرات الثابتة والرأسية وفي التحكم على الكرة، ليكون محطة لزملائه ، ولتقديم الإضافة الهجومية اللازمة للفريق الأحمر في الفترة القادمة، بعدما انضم للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، قادما من نادي سيريس السويدي.

يتلقى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تقريراً عن لاعبي الفريق المُصابين من أجل تحديد معرفة مدى استجابتهم للبرامج التأهيلية والعلاجية التي خضعوا لها الأيام الماضية في التتش خلال تواجد الأهلي في الإمارات لإقامة معسكر خارجي.

وأدى ، كلاً من : أحمد عبد القادر ومحمود متولى وأحمد نبيل كوكا وكريم نيدفيد ورضا سليم برامج تأهيلية في الأهلي الأيام الماضية تمهيداً لعودتهم للتدريبات الجماعية بشكل تدريجي حسب حالة كل لاعب وهو ما سيحسمه المدير الفني مع الجهاز الطبي الأيام المقبلة.

وخاض الأهلى خلال معسكر الأهلي في الإمارات مباراتين وديتين الأولى أمام ، فريق الأخدود السعودي وفاز فيها الأخير بهدفين لهدف والثانية أمام نادي حتا الإماراتي الجمعة الماضية وأنتهت بالتعادل بهدف لملثه.



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