شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يغلق ملف الصفقات الشتوية بعد ضم أبو جبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق مسئولو النادي الأهلي ملف التعاقدات الشتوية، بعدما تمكنت الإدارة الحمراء من التعاقد مع محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي.

وكان مسئولو الأهلي يسابقون الزمن من أجل حسم ملف صفقة حارس المرمى الجديد الذي ينوي التعاقد معه قبل غلق باب الانتقالات من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بنهاية شهر يناير الجاري.

وتأتي رغبة الأهلي في تدعيم مركز حراسة المرمى بعد إصابة محمد الشناوي قائد الفريق، خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية رفقة منتخب مصر، وتأكد غيابه ثلاثة أشهر عن الملاعب، من أجل حسم الملف قريبا.

ومن المنتظر أن يقوم مسئولو النادي الأهلي بقيد أبو جبل أفريقيًّا قبل غلق باب الانتقالات الشتوي من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، في ظل رغبة الجهاز الفني في الاستفادة من حارس المرمى الجديد ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي يتفاوض مع محمد بسام حارس مرمى سيراميكا ، قبل أن تتعثر المفاوضات ويتجه للتعاقد مع أبو جبل.