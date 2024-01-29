شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعود اليوم من الإمارات بعد المشاركة ببطولتى الوحدة وكأس التحدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود اليوم الإثنين، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة قادمة من الإمارات، بعد المشاركة فى دورتى الوحدة بأبوظبي وكأس دبى للتحدى.

وشارك الزمالك بدورة الوحدة التى أقيمت بأبوظبي، وحقق خلالها الفريق المركز الرابع، كما صعد لنهائي بطولة كأس دبي للتحدي والتى أقيمت مبارياتها باستاد آل مكتوم.

وشارك الزمالك فى بطولة الوحدة بجانب أندية الاتفاق السعودى والوحدة الإماراتى وأم صلال القطري، بينما شارك في بطولة كأس دبي للتحدي مع أندية الرجاء المغربى ووهان الصينى بالإضافة إلى فريق أهلى جدة السعودى.

وضمت بعثة الفريق فى الامارات كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.