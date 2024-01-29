شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يتابع تطورات البرنامج التأهيلي لمحمد صلاح مع ليفربول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، مع الدولي المصري محمد صلاح، للاطمئنان على حالته الصحية وتطورات البرنامج التأهيلي الذي يؤديه اللاعب مع فريقه ليفربول والذى أدى لاستبعاده من معسكر منتخب مصر في بطولة الأمم الأفريقية.

وكان محمد صلاح قد تعرض للإصابة في لقاء غانا بالجولة الثانية ضمن دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا، وخرج مبكرًا فى الشوط الأول متأثراً بإصابته.

وأكد روى فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، أن أي مدرب في العالم يتمنى وجود محمد صلاح في فريقه لأنه لاعب كبير ويمتلك شخصية احترافية وقدوة لكل اللاعبين.

وأكد نادى ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه نجم منتخبنا الوطني محمد صلاح، خضوع الأخير إلى برنامج تأهيلي مكثف في ميرسيسايد للتعافي من الإصابة التي ألمت به مع الفراعنة في منافسات كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في كوت ديفوار.