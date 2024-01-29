شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي يبدأ برنامج التأهيل بعد جراحة خلع الكتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وخاض ، كلاً من : أحمد عبد القادر ومحمود متولى وأحمد نبيل كوكا وكريم نيدفيد ورضا سليم برامج تأهيلية في الأهلي الأيام الماضية تمهيداً لعودتهم للتدريبات الجماعية بشكل تدريجي حسب حالة كل لاعب وهو ما سيحسمه المدير الفني مع الجهاز الطبي الأيام المقبلة.

وخاض الأهلى خلال معسكر الأهلي في الإمارات مباراتين وديتين الأولى أمام ، فريق الأخدود السعودي وفاز فيها الأخير بهدفين لهدف والثانية أمام نادي حتا الإماراتي الجمعة الماضية وأنتهت بالتعادل بهدف لملثه.

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