موعد مباراة الهلال وإنتر ميامي في كأس موسم الرياض

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه الأنظار مساء اليوم الإثنين، نحو ملعب "المملكة آرينا" ، عندما يحتضن الصدام الكروي المرتقب بين فريقي الهلال مع إنتر ميامي، وذلك لحساب مسابقة كأس موسم الرياض 2024.

ومن المنتظر أن ليونيل ميسي النادي الأمريكي، ومعه أحدث الوافدين إلى ميامي، لويس سواريز، كما تذخر كتيبة المدرب تاتا مارتينو بالأسماء العملاقة مثل سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، وكأن برشلونة القديم قادم إلى السعودية.

موعد مباراة الهلال وإنتر ميامي

تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وإنتر ميامي

تذاع المباراة عبر قناة beIN sports HD المفتوحة.

وتذاع أيضًا عبر قنوات SSC الرياضية السعودية، وشبكة قنوات MBC، بالإضافة إلى تطبيق شاهد.

معلقو مباراة الهلال وإنتر ميامي

يعلق على المباراة، حسن العيدروس عبر بي إن سبورتس.

فهد العتيبي ومدحت شلبي عبر تطبيق شاهد.

علي سعيد الكعبي عبر إم بي سي.