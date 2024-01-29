شكرا لقرائتكم خبر عن فحوصات طبية للونش بعد عودة الزمالك من الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمود حمدى الونش لاعب فريق الزمالك إلى فحوصات طبية بعد عودة الفريق من الإمارات و المقرر لها مساء اليوم، بعد التتويج ببطولة كأس التحدى بدبى.

ويأتى خضوع الونش إلى الفحوصات بعد التعرض لكدمة في الركبة خلال مباراة الزمالك امام اهلى جدة السعودى بنهائى بطولة كأس دبى للتحدى، والتى توج الزمالك بلقبها.

وخضع الونش خلال الساعات الماضية إلى فحوصات طبية مبدئية، و التي جاءت مطمئنة، إلا أنه سيخضع لفحوصات بعد العودة لمزيد من الاطمئنان على اللاعب، ومدى تأثير الإصابة عليه.

فاز الزمالك على أهلى جدة السعودى، بثلاثية نظيفة، فى اللقاء الذى جمعهما على استاد آل مكتوم، في نهائي كأس دبي للتحدي، ليتوج الفارس الأبيض بالبطولة الودية.

سجل ثلاثية الزمالك، محمود شيكابالا فى الدقيقة 31، ويوسف أوباما فى الدقيقة 46، وعمار ياسر فى الدقيقة 86.