موعد مباراة قطر وفلسطين في ثمن نهائي كأس آسيا اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - صدام عربي مشتعل تشهدها بطولة كأس آسيا مساء اليوم الإثنين، وذلك حين يلتقي منتخب قطر مع نظيره منتخب فلسطين، ضمن منافسات كأس آسيا التي تجرى أحداثها حاليا في قطر،وتقام المباراة على ملعب استاد البيت.

موعد مباراة قطر وفلسطين في كأس آسيا 2024

من المقرر أن تنطلق مباراة قطر وفلسطين في كأس آسيا اليوم الإثنين، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

وتذاع مباراة قطر وفلسطين على قناة «beIN ASIAN CUP»، وعلى المجموعة السعودية على «SSC1 HD»، وعلى المجموعة الإماراتية عبر «Abu Dhabi Sports Asia 1».

جدير بالذكر أن المنتخب القطري تأهل للدور ثمن النهائي من البطولة، وصعد بالعلامة الكاملة بعد الفوز على لبنان والصين وطاجيكستان، فيما تأهل المنتخب الفلسطيني للمرة الأولى في تاريخه لدور الـ 16 من كأس آسيا، وصعد من المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب الإمارات الذي تأهل من المركز الثاني خلف إيران.