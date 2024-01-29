رسالة مثيرة من شريف إكرامي بعد خروج مصر من كأس أمم أفريقيا 2023

وجه شريف إكرامي حارس مرمى نادي بيراميدز ومنتخب مصر، رسالة نارية بعد خروج الفراعنة من دور ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا 2023 في نسختها الجارية.

وكتب إكرامي على صفحته الرسمية على “إكس”:” ١٣ سنة مرت على آخر تتويج لـ منتخب مصر.. ٥ سنوات مرت على إخفاق روسيا ٢٠١٨.. هل تقدمنا خطوة.. هل تغير شيء؟ “.

وأضاف:” كرة القدم اللعبه التي يحترم صناعتها العالم إلا مصر.. حتى الدول الأفريقية الأقل شاناً باتت تسبقنا بمسافات.. متى سنستوعب مدى تأخرنا.. متى سنستوعب أن العيب الأساسي والخلل العميق أساسه الفكر.. أساسه الإدارة.. أساسه الثقافة الرياضية نفسها”.

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وواصل:” تغيير المدربين أو اللاعبين ليس إلا استبدال قشرة لأساس ضعيف.. أساس لا يصلح.. الهروب من الحقيقة لن يغير قبحها.. وتأكدوا أن العند والكبر سيزيدها قبحاً.. استعدو لسماع صيحات التغيير ونداء الإقالات وأصوات النقد والسخرية الذي سيؤدي في النهايه إلى لا شيء”.

وأردف إكرامي:” استعدو لسماع نفس الآراء ونفس الاقتراحات التي ستقودنا للخلف أكثر وبسرعة أكبر.. للأسف مستوى الكرة المصرية متناسب جداً مع مستوى صناعتها ومستوى إدارتها.. فنحن لا نتغير أبداً عن قناعة.. نتغير عندما نيأس.. نتغير رغماً عنا.. كلاعب ينتمي لهذا المجال اعتذر اولاً لكرة القدم.. واعتذر لشعب مصر الذي يعشق الكره والذي فقد الثقة في كرة بلده “.