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خطوة واحدة تفصل محترف الاتحاد السعودي عن الدوري الإنجليزي

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النصر والاتحاد - الدوري السعودي

النصر والاتحاد - الدوري السعودي

أصبح جواو فيليبي جوتا، محترف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، قريبًا من الرحيل عن العميد.

واقترب جوتا بشدة من الانتقال إلى الممتاز، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بشكل رسمي.

وأكد الصحفي الموثوق سانتي أونا، أن جوتا توصل لاتفاق مع نادي ويستهام الإنجليزي، ويتبقى فقط إتمام الصفقة بين الناديين.

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وأشار إلى أن هناك محادثات إيجابية تجري بين الاتحاد السعودي ووست هام يونايتد الإنجليزي، والاتفاق قريب بين الناديين.

وذكر أن جوتا ينتظر الضوء الأخضر من الناديين من أجل السفر إلى بريطانيا للانضمام إلى ويست هام يونايتد.

وكان جوتا قد انضم إلى صفوف فريق الاتحاد السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من سيلتيك الاسكتلندي، ولكنه خرج من حسابات العميد.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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