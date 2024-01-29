خطوة واحدة تفصل محترف الاتحاد السعودي عن الدوري الإنجليزي

أصبح جواو فيليبي جوتا، محترف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، قريبًا من الرحيل عن العميد.

واقترب جوتا بشدة من الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بشكل رسمي.

وأكد الصحفي الموثوق سانتي أونا، أن جوتا توصل لاتفاق مع نادي ويستهام الإنجليزي، ويتبقى فقط إتمام الصفقة بين الناديين.

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وأشار إلى أن هناك محادثات إيجابية تجري بين الاتحاد السعودي ووست هام يونايتد الإنجليزي، والاتفاق قريب بين الناديين.

وذكر أن جوتا ينتظر الضوء الأخضر من الناديين من أجل السفر إلى بريطانيا للانضمام إلى ويست هام يونايتد.

وكان جوتا قد انضم إلى صفوف فريق الاتحاد السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من سيلتيك الاسكتلندي، ولكنه خرج من حسابات العميد.