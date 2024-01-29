شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطمئن على أحمد فتوح بعد إصابته مع المنتخب فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الطبي بنادى الزمالك على الإطمئنان على أحمد فتوح لاعب الفريق، بعد إصابته خلال المشاركة مع منتخب مصر في مباراته بدور الـ 16 بأمم أفريقيا ، أمام الكونغو الديمقراطية

وتواصل الجهاز الطبي مع اللاعب، لمعرفة مدى الإصابة التي تعرض لها بشد في الخلفية في بداية الشوط الثانى من المباراة.

وتعرض أحمد فتوح، الظهير الأيسر لمنتخب مصر، إلى إصابة أدت إلى تبديله قبل بداية الشوط الثاني خلال مواجهة الكونغو الديمقراطية، في منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقبل انطلاق صافرة بداية الشوط الثاني سقط أحمد فتوح على أرضية الملعب ليتم تبديله وينزل محمد حمدي بدلا منه.

وكشف التشخيص المبدئى للإصابة التى تعرض لها فتوح مع المنتخب إلى أنها عبارة عن شد فى الخلفية