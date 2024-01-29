شكرا لقرائتكم خبر عن 421 مباراة في 9 محطات تدريبية.. أبرز أرقام حسام حسن مدرب فيوتشر.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد حسام حسن، لخوض تجربة جديدة في مشواره التدريبي، بعدما تولى رسميًا المسئولية الفنية لفريق مودرن فيوتشر، خلفًا للبرتغالي ريكاردو فورموسينيو، الذي رحل لسوء نتائج الفريق.

ويعد مودرن فيوتشر هو المحطة التدريبية العاشرة في تاريخ حسام حسن، بعدما تولى تدريب فرق، المصري، الزمالك، سموحة، الاتحاد السكندري، الإسماعيلي، مصر المقاصة، بيراميدز، المصرية للإتصالات، بالإضافة إلى منتخب الأردن.

بدأ حسام حسن مسيرته التدريبية عقب اعتزاله كرة القدم في عام 2008، حيث تولى تدريب النادي المصري، وخلال قيادته للفريق البورسعيدي على عدة فترات، وجاءت إجمالي أرقام حسام حسن في مسيرته التدريبية كالتالي:

أرقام حسام حسن



أرقام حسام حسن



أرقام حسام حسن



أرقام حسام حسن

تولى حسام حسن قيادة: 421 مباراة

فاز في: 176مباراة

تعادل في: 141 مباراة

خسر في: 104 مباراة

1ـ المصري

قاد الفريق في: 205 مباراة

فاز في: 91 مباراة

تعادل في: 69 مباراة

خسر في: 45 مباراة

2ـ مصر المقاصة

قاد الفريق في: 10 مباريات

فاز في: مباراة

تعادل في: 4 مباريات

خسر: 5 مباريات

3ـ الإسماعيلي

قاد الفريق في: مباراتين

فاز في مباراة وخسر أخرى

4ـ الاتحاد السكندري

قاد الفريق في: 87 مباراة

فاز في: 29 مباراة

تعادل في: 30 مباراة

خسر: 28 مباراة

5ـ بيراميدز

قاد الفريق في: 11 مباراة

فاز في: 6 مباريات

تعادل في: 5 مباريات

6ـ سموحة

قاد الفريق في: 25 مباراة

فاز في: 9 مباريات

تعادل في: 7 مباريات

خسر: 9 مباريات

7ـ الزمالك

قاد الفريق في: 61 مباراة

فاز في: 32 مباراة

تعادل في: 18 مباراة

خسر: 11 مباراة

8ـ المصرية للاتصالات

قاد الفريق في: 9 مباريات

فاز في: 3 مباريات

تعادل في: 3 مباريات

خسر: 3 مباريات

9ـ منتخب الأردن

قاد المنتخب في: 11 مباراة

فاز في: 4 مباريات

تعادل في: 5 مباريات

خسر: مباراتين