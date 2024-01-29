إهدار للعملة الصعبة .. بلاغ رسمي لوزير الرياضة بحل اتحاد الكرة

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم أيمن محفوظ المحامي بالنقض بإخطار رسمي موجه إلى وزير الشباب والرياضة، للمطالبة بحل اتحاد كرة القدم بعد خروج المنتخب الوطني من منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية من دور الـ 16 على يد الكونغو الديمقراطية.





وعاشت الجماهير المصرية ليلة حزينة بالأمس، عقب الخروج القاري، وعدم تقديم المنتخب مردود جيد وفشله في تحقيق أي انتصار خلال البطولة.

وطالب محفوظ، أشرف صبحي وزير الرياضة، باتخاذ قرارًا بحل اتحاد الكرة، مع ضرورة تقصي الحقائق وإحالة أي مسؤول بالجبلاية يثبت تورطه في إهدار المال العام إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها القانونية حياله.

وواصل : المدير الفني الحالي يتقاضى بالعملة الصعبة في توقيت استثنائي من الناحية الإقتصادية ، الأمر الذي يوحي بإمكانية وجود شبهة إهدار للمال العام تستوجب المحاكمة، مطالبًا بعدم الاعتماد على مدربين أجانب الفترة الحالية تماشيًا مع الظرف الراهن.

أرقام هزيلة ..

ولم يحقق منتخب مصر، أي انتصار في النسخة الحالية من البطولة، وهو ما لم يحدث منذ أكثر من 32 عامًا وتحديدًا فى نسخة 1992، حين ودع بعد الخسارة أمام زامبيا وغانا.على صعيد اهتزاز الشباك استقبل منتخب مصر 7 أهداف في 4 مباريات، وهو أكثر معدل تهديفي استقبلته شباك الفراعنة منذ نسخة 1976، التي شهدت اهتزاز مرمى مصر 12 مرة في 6 مباريات.

على مستوى اللاعبين تعرض منتخب مصر لأول حالة طرد في أمم إفريقيا، منذ واقعة طرد مدحت عبد الهادي في لقاء المغرب بنسخة 1998، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات فى المباراة التى انتهت بخسارة الفراعنة بهدف وحيد أحرزه النجم المغربي مصطفى حاجي.