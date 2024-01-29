بعد ارتباط اسمه بالزمالك.. محمود صابر ينضم لتدريبات بيراميدز عقب قطع إعارته

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن نادي بيراميدز، عودة محمود صابر للمشاركة مجددا في تدريبات الفريق بعد انتهاء معسكر المنتخب الأولمبي.

وقام محمود صابر، بقطع إعارته مع نادي زد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ليعود مجددا إلى تدريبات بيراميدز استعدادا للمرحلة المقبلة.

وتواجد محمود صابر مع المنتخب الأولمبي في الإمارات لخوض دورة ودية استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

جدير بالذكر أن محمود صابر ارتبط اسمه بالانتقال لنادي الزمالك خلال الفترة الحالية، بعدما قدم النادي الأبيض عرضا رسميا للتعاقد معه ولكن حتى الآن لم يصل لاتفاق مع نادي بيراميدز.

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