شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الإسكواش.. علي فرج يحافظ على الصدارة للأسبوع الـ 35 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف العالمي للاعبين خلال شهر يناير الجارى، وحافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي، للأسبوع الـ 35 على التوالي ورقم 193 فى تاريخه، بعد تتويجه مؤخراً ببطولة جي بي مورجان التي أقيمت بأمريكا.

وكان مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي قد تقدم للمركز الرابع بعد تتويجه مؤخراً ببطولة فلوريدا للاسكواش التى أقيمت بأمريكا، وتراجع الإنجليزي محمد الشوربجي إلى المركز الخامس.

وجاء تصنيف الرجال كالتالي:

1- علي فرج

2- البيروفي دييجو إلياس

3- النيوزيلندي بول كول

4- مصطفى عسل

5- الانجليزي محمد الشوربجي

6- كريم عبد الجواد

7- مازن هشام

8- طارق مؤمن

9- الويلزي جويل مكين

10- الانجليزي مروان الشوربجي