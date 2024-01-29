شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مصير فيتوريا بعد خروج منتخب مصر من أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع منتخب مصر بطولة أمم أفريقيا أمام الكونغو الديمقراطية، بضربات الترجيح في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء الأحد، في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم المقامة في كوت ديفوار منذ 13 يناير الجاري وتنتهي أحداثها 11 فبراير المقبل.

وحمل الجميع، البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر، مسئولية الخروج المبكر من بطولة أمم أفريقيا، كما طالب البعض بضرورة رحيله عن القيادة الفنية للفراعنة.

س.. ما راتب فيتوريا مع المنتخب؟

ج.. تعاقد اتحاد الكرة مع فيتوريا براتب خيالي يساوي 200 ألف يورو.

س.. ما ترتيب فيتوريا فى قائمة أغلى المدربين فى أمم أفريقيا؟

ج.. فيتوريا كان أغلى ثاني مدرب في البطولة، ورغم ذلك تعادل مع كاب فيردي الذي يتقاضى مدربه أقل من 10 آلاف يورو، وحتى الكونغو الذى خرج أمامه من دور الـ16 مدربهم لا يتقاضى أكثر من 20 ألف يورو.

ج.. أصبح مسئولو اتحاد الكرة في ورطة كبيرة صنعها مسئولو الجبلاية بأنفسهم بعد خروج منتخب مصر من بطولة أمم أفريقيا من دور الـ16، خاصة في تحديد مصير روى فيتوريا المدير الفني للمنتخب.

س.. ما قيمة الشرط الجزائى فى عقد فيتوريا؟

ويحق لاتحاد الكرة فسخ التعاقد مع فيتوريا خلال فترة لا تزيد على 15 يومًا منذ توديع منتخب مصر كأس أمم أفريقيا، مقابل سداد شرط جزائي تبلغ قيمته راتب 3 أشهر للمدرب البرتغالي، وبالتالي يحق لفيتوريا حال فسخ التعاقد فى الوقت الحالي بعد خروج مصر من أمم أفريقيا بكوت ديفوار تقاضي ما يقارب من 600 ألف دولار.

وفى حال عدم فسخ العقد مع الخواجة البرتغالى خلال مدة الـ15 يومًا، وفقًا لما ينص عليه العقد فمن حق فيتوريا الحصول على قيمة عقده كاملة إذا تمت إقالته بعد المدة المقررة.