شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مصير فيتوريا بعد خروج منتخب مصر من أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ودع منتخب مصر بطولة أمم أفريقيا أمام الكونغو الديمقراطية، بضربات الترجيح في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء الأحد، في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم المقامة في كوت ديفوار منذ 13 يناير الجاري وتنتهي أحداثها 11 فبراير المقبل.
وحمل الجميع، البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر، مسئولية الخروج المبكر من بطولة أمم أفريقيا، كما طالب البعض بضرورة رحيله عن القيادة الفنية للفراعنة.س.. ما راتب فيتوريا مع المنتخب؟
ج.. تعاقد اتحاد الكرة مع فيتوريا براتب خيالي يساوي 200 ألف يورو.س.. ما ترتيب فيتوريا فى قائمة أغلى المدربين فى أمم أفريقيا؟
ج.. فيتوريا كان أغلى ثاني مدرب في البطولة، ورغم ذلك تعادل مع كاب فيردي الذي يتقاضى مدربه أقل من 10 آلاف يورو، وحتى الكونغو الذى خرج أمامه من دور الـ16 مدربهم لا يتقاضى أكثر من 20 ألف يورو.
س.. ما قيمة الشرط الجزائى فى عقد فيتوريا؟
وفى حال عدم فسخ العقد مع الخواجة البرتغالى خلال مدة الـ15 يومًا، وفقًا لما ينص عليه العقد فمن حق فيتوريا الحصول على قيمة عقده كاملة إذا تمت إقالته بعد المدة المقررة.
س.. هل صفقة فيتوريا وحدها الفاشلة؟
ج.. فيتوريا ليس وحده علامة الفشل فى الاستعانة بالخبرات الأجنبية، لأن الصفقة البرتغالية فيتوريا وبيريرا رئيس لجنة الحكام تعد هي الفاشلة والأسوأ في تاريخ اتحاد الكرة، الذى يعد من أفشل مجالس الإدارات التي تولت المسئولية عبر التاريخ، أيضا امتدت الصفقة إلى اختيار رئيس للجنة الحكام برتغالي فاشل ولم يقدم شيئا للتحكيم المصري حتى الآن، ويتقاضى دولارات دون أن يقدم جديدا، بدليل أن كل الحكام الموجودين فى البطولات الأفريقية ظهروا قبل قدومه، ولم تكن لديه خطة للتطوير، كما ادعى عند تولية المسئولية أنه سيكون هناك تحكيم أفضل، وهذا لم يحدث حتى الآن، لا بد من محاسبة المسئولين عن الصفقة البرتغالية الفاشلة التي كانت سببا في انهيار الكرة المصرية فنيا وتحكيميا.
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