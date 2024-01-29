شكرا لقرائتكم خبر عن محمود صابر ينتظم فى تدريبات بيراميدز بعد قطع إعارته لـ زد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد محمود صابر لاعب نادي بيراميدز للمشاركة مجددًا في تدريبات الفريق بعد عودته من صفوف المنتخب الوطني الأولمبي، حيث انتهت إعارة محمود صابر في صفوف نادي زد خلال يناير الجاري، ليعود مجددًا إلى تدريبات بيراميدز استعدادا للمرحلة المقبلة.

وتواجد محمود صابر مع المنتخب الأولمبي في الإمارات لخوض دورة ودية استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

وكان مسئولى نادى بيراميدز، أخطروا نظرائهم فى زد، بقطع إعارة محمود صابر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وعدم استكمال الموسم وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين.

وكشف مصدر مسئول فى نادى بيراميدز، إنه تم قطع إعارة محمود صابر لنادى زد، مؤكدًا إنه سيتم حسم وجهة اللاعب الأمر خلال االساعات المقبلة، لافتًا إلى إن اللاعب يمتلك العديد من العروض، وخروجه من بيراميدز سيكون على سبيل الإعارة فقط وليس البيع النهائى. أضاف المصدر إنه سيتم تحديد وجهة محمود صابر خلال الميركاتو الشتوى الحالى، مشيرًا إلى إن اللاعب بعيدًا عن الزمالك.



محمود صابر فى تدريب بيراميدز