الامارات | الأردن يطيح بالعراق في مباراة مجنونة بكأس آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطاح المنتخب الأردني نظيره العراقي 3-2 في ثمن نهائي كأس اسيا لكرة القدم، في مباراة مجنونة أقيمت في استاد خليفة الدولي في الدوحة ليبلغ ربع النهائي.

تقدّم الأردن بواسطة يزن النعيمات (45+1)، لكن العراق ردّ بهدفين عبر سعد ناطق (68) وأيمن حسين (76)، لكن متصدر ترتيب هدافي البطولة (6) طُرد لاسترساله بالاحتفال بالبطاقة الصفراء الثانية، فكانت نقطة تحوّل دفع ثمنها العراق، بطل 2007، في الوقت البدل عن ضائع الذي شهد تسجيل الاردن هدفين قاتلين عبر يزن العرب (90+5) ونزار الرشدان (90+7).

وتعتبر هذه هي المرة الثالثة التي يبلغ فيها الأردن ربع النهائي بعد 2004 عندما خرج امام اليابان بركلات الترجيح وعام 2011 عندما سقط أمام اوزبكستان 1-2، وهو سيلاقي في الدور المقبل طاجيكستان.

وكان العراق قد تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة بينما صعد الأردن في المركز الثالث بمجموعته ليكمل المنتخب الأردني مشواره في البطولة.