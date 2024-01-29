أرتيتا يكشف حقيقة تدريبه برشلونة الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اَرسنال، حقيقة تدريبه برشلونة خلال الموسم المقبل.

وأكد أرتيتا في تصريحات في المؤتمر الصحفي خلال مواجهة نوتينجهام فورست واَرسنال في الدوري الإنجليزي، حيث قال: "بالتأكيد، هذه أنباء غير صحيحة تمامًا، لما قرأته بالأمس".

وتابع: "ليس لدي أي معلومة من أين جاء، لكن لدي انزعاج كبير".

وأضاف: "لا أعلم من أين يأتون بتلك الأنباء، لذلك لابد أن نكون حذرين عندما نتحدث عن شخص ما، لأنني في المكان المناسب".

وعلق على غضبه: "لا أرغب في التحدث عن أموري الشخصية، لا أظن أن أحدًا يستحق سماع تلك الأخبار المزيفة، لذلك أشعر بالضيق".

ومن المقرر أن يلعب اَرسنال أمام نظيره نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي، في العاشرة والنصف من مساء الغد، في المباراة التي يشهدها ملعب سيتي جراوند.