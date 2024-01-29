موعد مباراة الأردن وطاجيكستان في ربع نهائي كأس اَسيا

ياسر رشاد - القاهرة - تأهل المنتخب الأردني للدور ربع النهائي من بطولة كأس اَسيا قطر 2024، بعدما تغلب على نظيره العراقي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في دور الـ 16 من البطولة.

ويستمر منتخب النشامى في تقديم بطولة مميزة خلال نسخة قطر 2024، حيث نجح في الوصول لدور الـ 8 من البطولة الاَسيوية، ليضرب موعدًا مثيرًا مع طاجيكستان.

موعد مباراة الأردن وطاجيكستان

تنطلق مواجهة الأردن أمام طاجيكستان في الثانية والنصف من مساء الجمعة المقبل، في المباراة التي يستضيفها ملعب أحمد بن علي بقطر.

القنوات الناقلة لمباراة الأردن وطاجيكستان

تُنقل مواجهة الأردن الأردن أمام طاجيكستان عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، وقنوات "ssc" السعودية، وقناة "الكأس" القطرية.

تفاصيل مباراة الأردن والعراق

أحرز أهداف منتخب النشامى أهدافه عن طريق كل من: يزن النعيمات في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، بينما أضاف زميله يزن العرب الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

بينما استطاع نزار اَل رشدان في إحراز الهدف الثالث في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، بينما سجل هدفي المنتخب العراقي كل من سعد ناطق في الدقيقة 68، وأيمن حسين في الدقيقة 76 من عمر المباراة.

وتلقى الثنائي أيمن حسين، لاعب المنتخب العراقي طردًا في الدقيقة 77، بينما حصل حمزة الدردور على البطاقة الحمراء في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.