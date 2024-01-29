مانشيني: منتخب كوريا الأقوى في آسيا والأداء الجماعي سيكون الحاسم

أكد الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أن كوريا الجنوبية من أقوى منتخبات آسيا.

ويلتقي منتخب السعودية بنظيره كوريا الجنوبية، في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس أمم آسيا، غدًا الثلاثاء الموافق 30 يناير الجاري.

وأوضح مانشيني خلال المؤتمر الصحفي أن منتخب كوريا هو أحد أفضل المنتخبات في آسيا رغم أنه استقبل أهداف عديدة، مؤكدًا أنه يملك عناصر هجومية قوية.

اقرأ أيضًا.. النصر السعودي يجدد عقد مهاجمه

وأشار إلى أن الفرصة ستكون سانحة أمام المنتخب السعودي للتسجيل، خاصة أن المنتخب الكوري يعاني من ضعف في هذه النقطة.

واستكمل مانشيني: “المنتخب السعودي تطور بشكل كبير، وسيكون من المهم أن نلعب كمجموعة بأداء جماعي قوي من أجل الفوز على هجوم كوريا”.

وتغنى مانشيني باللاعب الشاب طلال حاجي، حيث أكد أنه ينتظره مستقبل رائع، ولكنه يحتاج للعب بشكل أكبر مع ناديه ليتطور بشكل أكبر.