شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” يُكرم منتخب اليد بطل أفريقيا بعد التأهل لأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص ”الخليج 365” على تكريم منتخب كرة اليد "رجال" فى مقر الجريدة، بعد إنجاز التأهل لأولمبياد باريس 2024، بعد حصد لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة التاسعة فى تاريخه فى النسخة التى نظمتها مصر باستاد القاهرة.



حضر إلى الخليج 365 كل من: محمد الأمين رئيس اتحاد اليد والإسبانى خوان كارلوس باستور المدير الفنى للمنتخب فضلاً عن اللاعبين أحمد عادل هداف البطولة وعبد الرحمن فيصل ونور أبو زيد مدير المنتخب.

واستقبلت علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365، منتخب كرة اليد، وقدمت لهم التهنئة على التأهل للأولمبياد وتشريف الرياضة المصرية في المحافل القارية والدولية.

وأهدت الشافعى درع التكريم إلى محمد الأمين رئيس اتحاد اليد، تقديرًا لجهوده فى اللعبة ورفع اسم مصر عاليًا.