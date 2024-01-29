شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: عقد فيتوريا "كارثى" ومنتخب مصر مثل الأرجنتين والبرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر الأول أن عقد البرتغالى روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر "كارثي"، بسبب بنود التعاقد، بعدما ظهرت نية لرحيله خلال الفترة الحالية من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم، عقب الخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية من دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال أحمد حسن فى تصريحات إذاعية: "لا أفهم سر اختيار روي فيتوريا من الأساس لتدريب منتخب مصر، هو مدرب بلا خبرات فى أفريقيا، وللأسف لم يقدم لك أى شيء يذكر، ومن تعاقد معه لا أفهم كيف يوافق على هذه البنود الكارثية.

وأضاف: "اتحاد الكرة فى أزمة إذا قرر رحيل روي فيتوريا، عليه دفع 600 ألف يورو ولابد من موافقة البرتغالي، وإلا سيتم وقتها دفع عقده كامل، وذلك سيكون رقم كبير جدًا، لذلك ومن وافق على هذا التعاقد وبنوده لا أفهم كيف فعل ذلك.

وتابع: "عند اختيار مدرب لمنتخب مصر لابد أن يعرف أننا مثل الأرجنتين والبرازيل، لابد أن ينافس على المستوي القاري، وأن الطموح ليس فقط كأس العالم، لأن مطالبتنا فقط الظهور بشكل جيد فى كأس العالم، ولكن البطولة القارية مثل أمم إفريقيا لابد أن نحصل عليها.

وقال الصقر: "للأسف منتخب مصر خاض بطولة كأس الأمم الإفريقية بمدير فني لا يجيد التعامل على الإطلاق، وبلا خبرات تمامًا مع المنتخبات، وللأسف منتخب مصر هو من دفع الثمن فى النهاية وودعنا دور الـ 16 من بطولة أمم إفريقيا.

أردف:" منتخب مصر فرط فى أسهل بطولة لأمم إفريقيا بسبب فيتوريا، منتخب الكونغو الديمقراطية ليس المنتخب المرعب، وحتي طريق المنتخب كان سهل ولو فاز المنتخب كان سيواجه منتخب غينيا ، ولكن ذلك لم يحدث بسبب عدد من الأمور فى مقدمتها روي فيتوريا.

ويذكر أن منتخب مصر خسر بطولة كأس الأمم الإفريقية بركلات الترجيح أمام منتخب الكونغو الديمقراطية وفشل فى عبور دور الـ 16 من البطولة.