شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اليد يهدى درع الاتحاد لـ علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد الأمين، رئيس اتحاد كرة اليد، على إهداء درع الاتحاد لـ علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365 خلال تواجده فى مقر المؤسسة.



رئيس اليد يهدى درع الاتحاد لـ علا الشافعى

وتم تكريم منتخب كرة اليد "رجال"، بعد إنجاز التأهل لأولمبياد باريس 2024، بعد حصد لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة التاسعة فى تاريخه فى النسخة التى نظمتها مصر بإستاد القاهرة .



رئيس اليد يهدى درع الاتحاد لـ علا الشافعى (1)

حضر إلى مقر الخليج 365 كل من: محمد الأمين رئيس اتحاد اليد والإسبانى خوان كارلوس باستور المدير الفنى للمنتخب فضلا عن اللاعبين أحمد عادل هداف البطولة و عبد الرحمن فيصل و نور أبو زيد مدير المنتخب .



رئيس اليد يهدى درع الاتحاد لـ علا الشافعى (2)

واستقبلت علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365، منتخب كرة اليد، وقدمت لهم التهنئة على التأهل للأولمبياد وتشريف الرياضة المصرية في المحافل القارية والدولية.

وأهدت علا الشافعى درع التكريم إلى محمد الأمين رئيس اتحاد اليد، تقديرًا لجهوده فى اللعبة ورفع اسم مصر عاليا.