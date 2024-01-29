شكرا لقرائتكم خبر عن كباكا يقود منتخب الشباب للتعادل مع البلاستيك وديًا 1/1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل منتخب الشباب بقيادة وائل رياض مع فريق البلاستيك بهدف لكل فريق في ختام معسكر شباب الفراعنة الذي أقيم اليوم الإثنين على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة.

وسجل أحمد خالد كباكا هدف شباب الفراعنة الوحيد خلال اللقاء، حيث تألق خلال اللقاء وظهر بشكل جيد.

يذكر أن أحمد خالد كباكا انضم إلى مودرن فيوتشر قادما من الأهلي لمدة موسمين ونصف الموسم.

وشارك كباكا في تدريبات فيوتشر لمدة 4 أيام قبل أن ينضم لمعسكر منتخب الشباب، على أن يعود للتدرب مع فريقه الجديد بدءًا من الغد.