أرتيتا يكشف حقيقة رحيله عن تدريب أرسنال

خرج ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي عن صمته ورد على الأنباء التي خرجت لتتحدث حول رحيله من تدريب الفريق.

ويرتبط ميكيل أرتيتا بتدريب برشلونة خلفاً للمدرب الحالي تشافي هرنانديز الذي أعلن عن رحيله عن تدريب الفريق في نهاية الموسم الحالي.

وقال أرتيتا عن محادثات تجديد عقده في تصريحات نقلها “فابريزيو رومانو”: “هذه الأخبار الكاذبة عن رحيلي في يونيو تجعلني أشعر بالاستياء”.

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وأضاف: “أنا مندمج مع فريقي وجميع اللاعبين والطاقم الفني وجمهور أرسنال، لا يزال هناك الكثير للقيام به في أرسنال، قلت دائماً أنني في المكان المناسب”.

وحول محادثات عقده الجديد مع أرسنال ختم: “هذا شئ سيحدث بشكل طبيعي عندما يحدث، لدي علاقة قوية مع مجلس الإدارة، نحن لا نناقش صفقة جديدة الآن لكنها ستأتي بطريقة طبيعية، لقد فعلنا ذلك بهذه الطريقة وقمنا بذلك بشكل جيد حقاً”.

وكان ميكيل أرتيتا قد حاول مساعدة أرسنال الموسم الماضي لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي قبل أن يخطفه بيب جوارديولا في الجولات الأخيرة.