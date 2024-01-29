الغامدي يربك حسابات مانشيني قبل مواجهة كوريا الجنوبية

أربك فيصل الغامدي، لاعب وسط المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، حسابات روبرتو مانشيني المدير الفني للأخضر.

وغاب الغامدي عن التدريب الأخير لمنتخب السعودية الذي أقيم اليوم الإثنين قبل مواجهة كوريا الجنوبية، في ثمن نهائي كأس آسيا.

وأكدت صحيفة الرياضية أن فيصل الغامدي يعاني من نزلة إنفلونزا، والتي تسببت في غيابه عن المشاركة في التدريب الذي جرى داخل أكاديمية أسباير اليوم الإثنين.

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ويواجه المنتخب السعودي نظيره كوريا الجنوبية، في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس أمم آسيا، غدًا الثلاثاء الموافق 30 يناير الجاري.

وتنطلق صافرة بداية مباراة المنتخب السعودي أمام كوريا الجنوبية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

جدير بالذكر أن الأخضر كان قد تأهل إلى دور ثمن نهائي كأس أمم آسيا، بعد أن احتل صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط.