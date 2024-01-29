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الغامدي يربك حسابات مانشيني قبل مواجهة كوريا الجنوبية

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فيصل الغامدي لاعب المنتخب السعودي

فيصل الغامدي لاعب المنتخب السعودي

أربك فيصل الغامدي، لاعب وسط المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، حسابات روبرتو مانشيني المدير الفني للأخضر.

وغاب الغامدي عن التدريب الأخير لمنتخب الذي أقيم اليوم الإثنين قبل مواجهة كوريا الجنوبية، في ثمن نهائي كأس آسيا.

وأكدت صحيفة أن فيصل الغامدي يعاني من نزلة إنفلونزا، والتي تسببت في غيابه عن المشاركة في التدريب الذي جرى داخل أكاديمية أسباير اليوم الإثنين.

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ويواجه المنتخب السعودي نظيره كوريا الجنوبية، في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس أمم آسيا، غدًا الثلاثاء الموافق 30 يناير الجاري.

وتنطلق صافرة بداية مباراة المنتخب السعودي أمام كوريا الجنوبية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

جدير بالذكر أن الأخضر كان قد تأهل إلى دور ثمن نهائي كأس أمم آسيا، بعد أن احتل صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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