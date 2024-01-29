الاتفاق السعودي يضم فوفانا النصر

استطاعت إدارة نادي الاتفاق السعودي، أن تحصل على موافقة النصر، من أجل ضم اللاعب الايفواري سيكو فوفانا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضحت صحيفة الرياضية أن إدارة ‎النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، وافقت على رحيل الإيفواري سيكو فوفانا لاعب الفريق الأول لكرة القدم إلى صفوف ‎الاتفاق، على سبيل الإعارة.

وطالبت إدارة النصر نظيرتها في نادي الاتفاق، بإنهاء التفاصيل الخاصة بالإعارة مع سيكو فوفانا، بشكل رسمي.

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وكان النصر السعودي قد تعاقد مع سيكو فوفانا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من صفوف لانس الفرنسي.

وقرر العالمي الإطاحة بـ فوفانا صاحب الـ28 عامًا، في يناير الجاري حتى يتم تسجيل دافيد أوسبينا حارس مرمى النصر من جديد في قائمة الفريق بدلًا منه.

ويلتقي النصر نظيره إنتر ميامي الأمريكي، في كأس موسم الرياض، يوم الخميس الموافق الأول من شهر فبراير المقبل.