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الاتفاق السعودي يضم فوفانا النصر

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فوفانا - النصر السعودي

فوفانا - النصر السعودي

استطاعت إدارة نادي الاتفاق السعودي، أن تحصل على موافقة النصر، من أجل ضم اللاعب الايفواري سيكو فوفانا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضحت صحيفة أن إدارة ‎النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، وافقت على رحيل الإيفواري سيكو فوفانا لاعب الفريق الأول لكرة القدم إلى صفوف ‎الاتفاق، على سبيل الإعارة.

وطالبت إدارة النصر نظيرتها في نادي الاتفاق، بإنهاء التفاصيل الخاصة بالإعارة مع سيكو فوفانا، بشكل رسمي.

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وكان النصر السعودي قد تعاقد مع سيكو فوفانا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من صفوف لانس الفرنسي.

وقرر العالمي الإطاحة بـ فوفانا صاحب الـ28 عامًا، في يناير الجاري حتى يتم تسجيل دافيد أوسبينا حارس مرمى النصر من جديد في قائمة الفريق بدلًا منه.

ويلتقي النصر نظيره إنتر ميامي الأمريكي، في كأس موسم الرياض، يوم الخميس الموافق الأول من شهر فبراير المقبل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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