نجم ليفربول السابق يتحدث عن فرص رحيل محمد صلاح إلى الدوري السعودي

علق يان مولبي، نجم فريق ليفربول السابق على ما يتردد بشأن مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول في ظل ارتباطه بالانتقال للدوري السعودي في الصيف المقبل.

ويلعب محمد صلاح مع ليفربول منذ عام 2017 وحقق أكثر من لقب مثل الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال وكأس الاتحاد الإنجليزي وكاس الرابطة والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وسجل محمد صلاح بقميص ليفربول أكثر من 200 هدف، ولا يعد النجم المصري متاحاً حالياً بعد تعرضه لإصابة في كأس الأمم الأفريقية.

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ويرتبط محمد صلاح بالانضمام للدوري السعودي في صيف 2023: “سؤال عظيم، أعتقد أن الكثير من الناس يشعرون بسبب ما حدث في الصيف”.

وأضاف: “أعتقد أن ليفربول وجه رسالة للأندية السعودية بأنهم لا يملكون الوقت لاستبدال صلاح ، قد يغري اللاعب الانتقال للمملكة العربية السعودية، يبدو الأمر وكأن صفقة قد تم التوصل إليها، فلنعد للوراء وننظر إليها مرة أخرى في صيف 2024، بالطبع يعتمد الأمر على محمد صلاح وكيف ينظر لبقية حياته المهنية”.

وختم: “يمكن لصلاح البقاء في ليفربول ويصبح أسطورة أكبر ويحقق أرقام أكثر إثارة للإعجاب ويمكنه الذهاب لنادي آخر ويظهر ما نحن قادرين عليه، سيكون من المشوق أن نرى ذلك سواء كنت تعتقد أنه لاعب عظيم أم لا فهو يتمتع بإحصائيات هائلة، إنه متاح دائماً للعب ويسجل الأهداف ويصنع تمريرات حاسمة، سيتطلب رحيله قيمة كبيرة لخروجه من آنفيلد”.