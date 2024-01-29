شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة تفصل انضمام محمد عاطف لاعب طنطا إلى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادى الزمالك، فى انهاء صفقة ضم محمد عاطف لاعب وسط فريق طنطا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ضمن خطة إدارة القلعة البيضاء فى تدعيم صفوف الفريق بعناصر شابة ومميزة.

ومن المنتظر أن تضع إدارة الزمالك الرتوش الأخيرة فى صفقة انتقال محمد عاطف من طنطا للقلعة البيضاء، خاصة وإن فريق طنطا كان فى مواجهة مصر المقاصة على ملعب الترسانة، فى الجولة الـ 19 من دورى المحترفين، وحقق طنطا الفوز بنتيجة 3 / 0.

وعقب المباراة عقدت جلسة بين إدارة طنطا ومسئولى الزمالك لإنهاء الصفقة والاتفاق على الخطوط العريضة، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عنها فور استلام الزمالك الاستغناء الخاص باللاعب وقيده.

ورفع الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا إيقاف القيد عن الزمالك رسميا، وذلك بعد أن تم حذف اسم الزمالك من قائمة الأندية المصرية الموقع عليها عقوبات إيقاف القيد .