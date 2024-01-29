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القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الكرة بنادي طنطا الرياضي برئاسة فايز عريبي، عن موافقتها على انتقال ولاعب وسط الفريق محمد عاطف إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكانت لجنة الكرة بنادي طنطا التي تضم المحاسب محمد أبو فريخة نائب رئيس مجلس الإدارة والمستشار محمد صدقي أمين الصندوق والدكتور أحمد شمس قد تلقت عدة عروض في الفترة الماضية من عدد من أندية الدوري الممتاز تطلب فيه ضم اللاعب صاحب الـ22 عامًا وكانت الموافقة على عرض الزمالك الأكثر جدية والذي جاء أيضًا متماشيًا مع رغبة اللاعب واللجنة لما يتمتع به نادي الزمالك من شعبية كبيرة عربيًا ومحليًا وأفريقيًا.



الزمالك يضم محمد عاطف من طنطا.. رسميا

وقد انضم محمد عاطف الي صفوف طنطا بداية الموسم الماضي قادمًا من صفوف نادي بطليم وقد بدأ مشواره في قطاع الناشئين بنادي الإسماعيلي.

وقد وجه اللاعب الشكر لإدارة النادي علي تحقيق حلمه بالانضمام الي نادي الزمالك واحد من أهم القلاع الرياضية الكبرى.