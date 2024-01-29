شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تغادر دبى فى طريق العودة إلى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مطار دبي في طريقها عائدة إلى القاهرة بعد انتهاء معسكر الأبيض والمشاركة في دورة نادي الوحدة الإماراتي وبطولة كأس دبي للتحدي.

وتوج الزمالك ببطولة كأس دبي للتحدي بعد الفوز على أهلي جدة السعودي بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس على ستاد آل مكتوم في نهائي البطولة.

وكان الزمالك شارك من قبل في بطولة دور الوحدة الودية التي أقيمت بأبوظبي قبل المشاركة في دورة دبي للتحدي.

فى سياق أخر، رفع الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا إيقاف القيد عن الزمالك رسميا، وذلك بعد أن تم حذف اسم الزمالك من قائمة الأندية المصرية الموقع عليها عقوبات إيقاف القيد.

وتسببت أزمة إيقاف القيد في حرمان الزمالك من إبرام أي صفقة خلال الفترة الماضية، الا انه بعد رفع اسم الزمالك أصبح من حقه ضم لاعبين خلال الميركاتو الشتوى الجارى.

ويقوم الاتحاد الدولى بتحديث البوابة الخاصة بقضايا الأندية يوم الاثنين من كل أسبوع، والتي شهدت اليوم حذف اسم نادى الزمالك من قائمة الأندية المصرية الموقع عليها عقوبات بإيقاف القيد.