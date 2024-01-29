تعديل موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي في نهائي كأس الرابطة

أعلن نادي ليفربول، اليوم الاثنين، عن تعديل موعد مباراة الفريق ضد تشيلسي، في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية لموسم 2023-2024.

وقال ليفربول في بيان رسمي، عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الاثنين، إن نهائي كأس الرابطة سيقام يوم الأحد 25 فبراير المقبل.

وكتب ليفربول على حسابه الرسمي على “إكس”:”تم تعديل موعد صافرة بداية مواجهة الريدز أمام تشيلسي في نهائي كأس كاراباو لتصبح في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة”.

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وبذلك ستقام مباراة ليفربول ضد تشيلسي، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتأهل ليفربول إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، لمواجهة تشيلسي، بعد الفوز الذي حققه على حساب نظيره فولهام بنتيجة 3-2 مجموع المباراتين.

بينما حسم تشيلسي تأهله إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، بعد الفوز على ميدلزبره، بنتيجة 6-2 مجموع المباراتين.