شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يضم "كالوشا" مدافع جمهورية شبين لمدة 3 مواسم ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتم مسئولو نادي الداخلية إجراءات التعاقد مع محمد سامي كالوشا مدافع جمهورية شبين لمدة 3 مواسم ونصف الموسم، من أجل تدعيم صفوف الفريق الشرطي في المرحلة المقبلة من عمر منافسات الدوري المصري.

وأنهى مسئولو الداخلية صفقة ضم مدافع جمهورية شبين بعد دفع المقابل المادي في حضور فارس رمضان وكيل أعمال اللاعب.

وسبق أن أتم مسئولو نادي الداخلية إجراءات التعاقد مع زياد طارق على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، من أجل تدعيم صفوف الفريق الشرطي في المرحلة المقبلة من عمر منافسات الدوري المصري.

وانضم زياد طارق إلى إنبي مطلع الموسم الحالي بعد فسخ عقده مع الأهلي، ولكنه لم يحصل على فرصة المشاركة الأساسية مع الفريق البترولي، وينضم في الميركاتو الشتوي الحالي إلى الداخلية.

ويسعى الداخلية لتدعيم صفوفه بأكثر من لاعب في الميركاتو الحالي من أجل تحسين نتائجه والابتعاد عن منطقة الهبوط إلى دوري المحترفين.

ويحتل فريق الداخلية المركز السابع عشر في ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط جمعها من فوز وحيد و4 تعادلات و6 هزائم.