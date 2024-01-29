وسائل إعلام: المصري البورسعيدي يحصل على توقيع صلاح محسن

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية أن النادي المصري البورسعيدي حصل على توقيع صلاح محسن، مهاجم النادي الأهلي.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصدر مسئول بالنادي المصري قوله إن النادي البورسعيدي حصل على توقيع صلاح محسن مهاجم الأهلي لمدة 3 مواسم ونصف، خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وذلك تمهيدًا لقيده بقائمة الفريق.

وأضاف المصدر أن النادي المصري حصل على توقيع اللاعب تمهيدا لفسخ تعاقده مع الأهلي، والانتقال إلى الفريق البورسعيدي في صفقة انتقال حر.

وفي وقت سابق، طالب مسئولو النادي الأهلي، صلاح محسن بإحضار عرض رسمي من أجل البت فيه والموافقة عليه قبل غلق باب القيد خلال ميركاتو الشتوي الجاري.

وخرج صلاح محسن من حسابات الجهاز الفني للأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، لذا تم استبعاد اللاعب من بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة بالسعودية قبل أن تحرمه الإصابة من السفر مع الفريق للمشاركة في بطولة السوبر المصري بالإمارات، وبعدما تماثل للشفاء استبعده كولر من من معسكر الأهلي المُقام حاليًا في الإمارات لأسباب فنية.

وعلى مدار الأيام الماضية، تحدث مسئولو الأهلي مع صلاح محسن بشأن إحضار عروض رسمية جادة للموافقة على إحداها وإغلاق ملف بقائه في الفريق لعدم حاجة الجهاز الفني له.