الامارات | كأس الأمم الإفريقية تودع منتخب عربي جديد.. المغرب الأمل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت بطولة كأس الأمم الإفريقية وداع منتخب عربي جديد من البطولة عندما خسر منتخب موريتانيا أمام منتخب الرأس الأخضر الذي واصل حلمه وبلغ ربع نهائي البطولة للمرة الثانية في تاريخها بالفوز عليها 1-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب فيليكس أوفويت- بوانيي في أبيدجان في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة في ساحل العاج.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب ريان منديز، في الدقيقة 88 من ركلة جزاء مؤكدا المشوار الرائع لمنتخب بلاده في البطولة بعدما تصدر مجموعته الثانية في دور المجموعات أمام مصر وغانا، فيما ودعت موريتانيا العرس القاري برأس مرفوعة في أول دور ثمن نهائي في تاريخها.

ويلتقي منتخب الرأس الاخضر في ربع النهائي مع المغرب أو جنوب افريقيا اللتين تلتقيان الثلاثاء في ختام ثمن النهائي.

وكانت البطولة قد شهدت وداع 3 منتخبات عربية منها منتخبين من الدور الأول وهما الجزائر وتونس، بينما ودع منتخب مصر من دور الـ 16 ولحق به المنتخب الموريتاني، ليبقى المنتخب المغربي وحيداً في البطولة يدافع عن الحلم العربي وإنجاز جديد بعد الوصول لمربع الكبار في كأس العالم 2022.