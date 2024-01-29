نجم إنتر ميلان ينتقل إلى ليستر سيتي الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية عن وجود تطورات جديدة بشأن اقتراب ستيفانو سينسي نجم إنتر ميلان من الانتقال إلى الدوري الإنجليزي من بوابة ليستر سيتي.

ويرتبط ستيفانو سينسي بالانتقال لصفوف ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى “الشامبيونشيب”.

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وبحسب الصحفي الموثوق “فابريزيو رومانو” المتخصص في سوق الانتقالات فإن ليستر سيتي وإنتر ميلان اتفقوا على انتقال ستيفانو سينسي بعقد انتقال دائم.

وسينتقل ستيفانو سينسي لصفوف ليستر سيتي بعقد انتقال دائم بقيمة تبلغ 500 ألف يورو بالإضافة إلى 2 مليون يورو إضافية في حالة الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقد توصل ليستر سيتي لاتفاق مع إنتر ميلان على الشروط الشخصية لانتقال ستيفانو سينسي للنادي الإنجليزي.

وكان ستيفانو سينسي قد حصل على الضوء الأخضر من جانب مدرب إنتر ميلان سيموني إنزاغي بالرحيل عن صفوف الفريق.

ويحتل ليستر سيتي المركز الأول في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى ب66 نقطة خلال 28 جولة.

وفاز ليستر سيتي في 21 مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر في 4 مباريات وسجل الفريق 56 هدف وأستقبلت شباكه 22 هدف.